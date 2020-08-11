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فن

رانيا يوسف توجه رسالة إلى معلمتها: الست دي أعظم ست

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
وجهت الفنانة رانيا يوسف الشكر إلى معلمتها التي كان لها دورا بارزا في حياتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " وذلك عن طريق نشر صورة لها .

وعلقت رانيا علي الصورة قائلة:" "دي مديرة مدرستي الإنجليزية راهبات سانت كلير في مصر الجديدة سيستر مارجريت، الست دي أعظم ست شفتها واتعملت منها كتير في الحياة وعلى قد ما كنت بخاف منها جدا كنت وما زلت بحبها جدا وبحترمها جدا وعمري ما شفت ست بالأخلاق والتربية والإنسانية والرحمة".

وأضافت : "الملاك دي أفنت عمرها كله في تربية بني آدمين وأجيال على مر الإنسانية والأخلاق والرحمة، مهما قولت مش ممكن أوفيلك حقك ربنا يحفظك ويكرمك ويديم الصحة ويجازيكي خير علي كل حاجه عملتيها".
رانيا يوسف توجه رسالة إلى معلمتها: الست دي أعظم ست
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