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ديني

واجب على كل مواطن.. قيادات الأزهر يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:51 م
قيادات الأزهر يدلون
قيادات الأزهر يدلون بأصواتهم في الساعات الأولى من الانتخابات
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محمد شحتة
أدلى قيادات الأزهر الشريف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي تعد أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور 2019م.

وحرص الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، على الإدلاء بصوته صباح اليوم في مدرسة الدمرداش بالقاهرة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن له حق الانتخابات ليختار من يمثله ويخدم وطننا مصر ولديه الكفاءة التي تؤهله لتولي هذه المهمة، وأن يكون الاختيار من أجل الوطن بعيدًا عن العصبيات القبلية أو المصالح الشخصية أو الاختيار العشوائي.

وأدلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العيني بالقاهرة، كما شارك الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في انتخابات الشيوخ بالإدلاء بصوته في لجنة مدرسة طه حسين بقسم الزيتون بالقاهرة، وذلك في إطار الدور الوطني للأزهر وحرصه على المشاركة في استكمال بناء مؤسسات الدولة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

 

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

 

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات، فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.

 

وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الأيديولوجيات.

 

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدي الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.

 

وتشترك القوات المسلحة في تامين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تامين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.


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