أمين عام البرلمان عقب الإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ: كورونا لن يوقفنا

أدلى الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، بصوته في مدرسة منشأة البكاري الثانوية، بمنطقة الهرم، خلال وقائع الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ.





وشهدت اللجنة الانتخابية بالمدرسة إقبالا متزايدًا من المواطنين، خلال ساعات الظهيرة، وعقب إدلاء المستشار محمود فوزى بصوته، أدلى بتصريحات للمحررين البرلمانيين قال فيها أن تلك الانتخابات حق وواجب دستوري ونيابي.





وأكد أن أجهزة الدولة المعنية بالتأمين وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية قامت بدورها على أكمل وجه.





وتابع: "كورونا مش هتوقف الدولة " مشيدا بالجهود المبذولة لتأمين العملية الانتخابية".

وشهدت اللجنة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة منها الالتزام بقياس درجات الحرارة للمواطنين الذين اقبلوا على اللجان، كما شهدت اللجنة أيضا توفير الكمامات للمواطنين، الذين حضروا بدونها حيث حرصت اللجنة أيضا على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال تواجدهم في صفوف الانتظار للإدلاء بالصوت.





تجري اليوم انتخابات مجلس الشيوخ حيث يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.





وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.



