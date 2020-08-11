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برلمان

أمين عام البرلمان عقب الإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ: كورونا لن يوقفنا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:00 م
الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
أدلى الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، بصوته في مدرسة منشأة البكاري الثانوية، بمنطقة الهرم، خلال وقائع الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ. 

وشهدت اللجنة الانتخابية بالمدرسة إقبالا متزايدًا من المواطنين، خلال ساعات الظهيرة، وعقب إدلاء المستشار محمود فوزى بصوته، أدلى بتصريحات للمحررين البرلمانيين قال فيها أن تلك الانتخابات حق وواجب دستوري ونيابي.  

وأكد أن أجهزة الدولة المعنية بالتأمين وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية قامت بدورها على أكمل وجه. 

وتابع: "كورونا مش  هتوقف الدولة " مشيدا  بالجهود المبذولة لتأمين العملية الانتخابية".
 
وشهدت اللجنة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة منها الالتزام بقياس درجات الحرارة للمواطنين الذين اقبلوا على اللجان، كما شهدت اللجنة أيضا توفير الكمامات للمواطنين، الذين حضروا بدونها حيث حرصت اللجنة أيضا على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال تواجدهم في صفوف الانتظار للإدلاء بالصوت. 

تجري اليوم انتخابات مجلس الشيوخ حيث يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

 

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

 

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات، فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.

 

وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الأيديولوجيات.

 

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدي الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.

 

وتشترك القوات المسلحة في تامين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تامين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.

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