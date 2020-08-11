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أخبار البلد

رئيس الأركان: نعمل على تخريج أجيال من المقاتلين قادرين على مجابهة كافة التحديات

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:40 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معهد ضباط الصف المعلمين  للاطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل بالمعهد والوقوف على انتظام سير العملية التعليمية ، بما يدعم جهود القوات المسلحة للارتقاء بالمستوى التعليمى لضباط الصف .

وقام الفريق محمد فريد بالمرور على  ميادين الأسلحة المختلفة وميدان التجهيزات الهندسية النموذجية والذى يحاكي التدريب على أسلوب العمل فى نقاط التأمين الثابتة التى تنشأ لقتال العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال ووسط سيناء وكذا الأجنحة التعليمية ومراحل التدريب التخصصى ، كما تفقد أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالمعهد.

من جانبه أكد مدير معهد ضباط الصف المعلمين أن إعداد وتأهيل ضباط الصف من المهام الأساسية التي وفرت لها القوات المسلحة كافة الإمكانات العلمية والتدريبية لتخريج ضابط صف معلم يتمتع بمهارات فنية وتدريبية عالية مما يساهم فى رفعة شأن القوات المسلحة .

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير القدرات البدنية والتعليمية للدارسين وفقًا لأحدث المعايير العالمية ، لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الذود عن أرض الوطن ومجابهة كافة التحديات.

وشدد على أهمية الارتقاء بالمهارات العلمية للدارسين وتنمية مهاراتهم القتالية ليظل خريجو المعهد دائمًا أحد أهم الدعائم للقوات المسلحة بما يقدمونه من نموذج وقدوة فى العمل والتضحية من أجل الوطن.

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد استعرض خلاله سبل الإرتقاء بمستوى التدريب والتهديدات والتحديات الإقليمية المتزايدة وجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة ومواجهة الإرهاب.

حضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.
رئيس الأركان: نعمل على تخريج أجيال من المقاتلين قادرين على مجابهة كافة التحديات
رئيس الأركان: نعمل على تخريج أجيال من المقاتلين قادرين على مجابهة كافة التحديات
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