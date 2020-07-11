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إطلاق صواريخ هاربون واحتلال شاطئ وتدمير مراكز القيادة للعدو.. رئيس الأركان يشهد مرحلة أخرى من المناورة العسكرية حسم ٢٠٢٠

السبت 11/يوليه/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
  • حسم ٢٠٢٠:
  • تنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة لمراكز القيادة للعدو
  • تنفيذ إسقاط مظلى لتأمين رأس الشاطئ
  • تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة 
  • الضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية 
  • إطلاق عدد من الصواريخ سطح / سطح 
  • قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق/ سطح 
  • قيام إحدى التشكيلات الجوية بتنفيذ رمايات صاروخية جو/ سطح
  • تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل
  • إطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات 
  • قيام الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية


شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة "حسم 2020" التى نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية، بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الإستراتيجى الغربى، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وبحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
 

بدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، وذلك تزامنًا مع تنفيذ إسقاط مظلى لتأمين رأس الشاطئ.


كما نفذت عدد من الوحدات البحرية بعض الأنشطة التدريبية فى إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية غير النمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التى أصابت أهدافها بدقة، مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحرى.


كما نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلى، وذلك باستخدام الزوارق السريعة التى تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز "ميسترال".


وواصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ سطح / سطح، إضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق/ سطح وقيام إحدى التشكيلات الجوية بتنفيذ رمايات صاروخية جو/ سطح، بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من وسائل الدفاع الجوى.


واختتمت الفعاليات بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات، كما قامت عدد من الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذة.


كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات التى تمكنت من الاستيلاء على رأس الشاطئ، وناقش القادة على جميع المستويات فى أساليب القتال وأنسب أسلوب لتحقيق المهام فى أقل وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة.


ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واعتزازهما بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة فى جميع المهام التى توكل إليهم.


وتأتى هذه المناورة على الاتجاه الإستراتيجى الغربى نظرًا لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.
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