محافظ بورسعيد: انتظام سير العملية الانتخابية ولم نتلق أى شكاوى

بالانتخابات ، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة . أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، أن اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ حتي الآن شهد انتظام فى سير العملية الانتخابية ، ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى خاصة

وأكد محافظ بورسعيد ، ان اللجان الانتخابية تشهد أعلى درجة من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين أثناء الإداء بأصواتهم ، و هناك متابعة على مدار ٢٤ ساعة من غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء لتلقى أى شكاوى خاصة بالانتخابات وسرعة الاستجابة ، لافتا إلى أهمية مشاركة المواطنين فى هذا الاستحقاق الدستورى.

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وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء داخل محافظة بورسعيد بانتظام عمل اللجان في تمام التاسعة التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الأول من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، وذلك من خلال ١٠٨ لجنة انتخابية علي مستوي بورسعيد بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات. ويحق لنحو ٥١٤ الف ناخبا من ابناء بورسعيد مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على ٩٨ مركز انتخابي و١٠٨ لجنة ، بإشراف قضائي كامل





بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.





بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.





كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.





وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.



