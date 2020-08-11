محافظ بورسعيد: انتظام سير العملية الانتخابية ولم نتلق أى شكاوى

أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، أن اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ حتي الآن شهد انتظام فى سير العملية الانتخابية ، ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى خاصةبالانتخابات ، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .
وأكد محافظ بورسعيد ، ان اللجان الانتخابية تشهد أعلى درجة من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين أثناء الإداء بأصواتهم ، و هناك متابعة على مدار ٢٤ ساعة من غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء لتلقى أى شكاوى خاصة بالانتخابات وسرعة الاستجابة ، لافتا إلى أهمية مشاركة المواطنين فى هذا الاستحقاق الدستورى.
وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء داخل محافظة بورسعيد بانتظام عمل اللجان في تمام التاسعة التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الأول من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء،
وذلك من خلال ١٠٨ لجنة انتخابية علي مستوي بورسعيد بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات. ويحق لنحو ٥١٤ الف ناخبا من ابناء بورسعيد مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على ٩٨ مركز انتخابي و١٠٨ لجنة ، بإشراف قضائي كامل
بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.