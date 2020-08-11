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أخبار العالم

خطأ جسيم.. نتنياهو يحذر حزب الله من افتعال أزمة مع إسرائيل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:15 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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شيماء مصطفى
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، حزب الله اللبناني من افتعال أزمة مع إسرائيل للتهرب من أزمته الداخلية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع االرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذا تحدثا الجانبان فيها بشأن الانفجار الضخم الذي وقع الأسبوع الماضي في مرفأ بيروت.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أكد مكتب نتنياهو، أنه أشار إلى أن رهان حزب الله على افتعال أزمة مع إسرائيل خطأ جسيم.

وطالب نتنياهو بإزالة صواريخ حزب الله والمواد المتفجرة من المناطق المأهولة بالسكان لمنع وقوع كوارث جديدة.

وأشار إلى أنه إذا اعتقد حزب الله أن بإمكانه حل الأزمة في لبنان من خلال افتعال أزمة مع إسرائيل، فهذا خطأ جسيم.
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