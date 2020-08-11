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محافظات

رسالة مؤثرة من والدة شهيد البحيرة في انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:26 م
رسالة مؤثرة من والدة
رسالة مؤثرة من والدة شهيد البحيرة في انتخابات مجلس الشيوخ
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البحيرة : قسم المحافظات
حضرت أم الشهيد مصطفى عبدالنبى، ابن مركز أبو حمص بالبحيرة ، الذى استشهد فى إحدى العمليات الإرهابية بسيناء، في مقر لجنة مدرسة الغابة الابتدائية المشتركة، للإدلاء بصوتها في إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

 وحملت أم الشهيد لافتة مكتوب عليها اسم الشهيد بالإضافة إلى صورته، وقالت: "حرصت على المشاركة فى التصويت، دعما لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، ووجب علينا إكمال هذه الخطوة، حفاظا على الحقوق الدستورية والتشريعية".

 ودعت ، جميع المواطنين للمشاركة فى عملية التصويت بالانتخابات، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات بمثابة مساندة لدولة المصرية وهى تسعى لتفعيل دورها الدستورى حفاظا على مكتسبات هذا الوطن. 

يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 مليون و949 ألف و970 ناخب بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923.
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