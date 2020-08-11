رسالة مؤثرة من والدة شهيد البحيرة في انتخابات مجلس الشيوخ

حضرت أم الشهيد مصطفى عبدالنبى، ابن مركز أبو حمص بالبحيرة ، الذى استشهد فى إحدى العمليات الإرهابية بسيناء، في مقر لجنة مدرسة الغابة الابتدائية المشتركة، للإدلاء بصوتها في إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.





وحملت أم الشهيد لافتة مكتوب عليها اسم الشهيد بالإضافة إلى صورته، وقالت: "حرصت على المشاركة فى التصويت، دعما لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، ووجب علينا إكمال هذه الخطوة، حفاظا على الحقوق الدستورية والتشريعية".





ودعت ، جميع المواطنين للمشاركة فى عملية التصويت بالانتخابات، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات بمثابة مساندة لدولة المصرية وهى تسعى لتفعيل دورها الدستورى حفاظا على مكتسبات هذا الوطن.



