ناخب من ذوي الهمم بالغربية: حضرت للإدلاء بصوتي حبًا في الرئيس السيسي

أكد الشاب حسن عثمان من ذوي الهمم ٢٨ سنة أنه تواجد امام لجان التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ حرصا على المشاركة في الانتخابات رغم ظروفه الصحية تقديرًا لحب ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية.









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أوضح أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وعلي الجميع الاستجابة الي نداء الوطن والسعي نحو تصدير مشهد ديمقراطي للعالم اجمع، وابراز صورة مصر بالشكل الذي يريده الرئيس حبيب المصريين .









كما شهدت لجان الانتخابات إقدام المسئولين عنها بعمل قياس درجة الحرارة للناخبين والاطمئنان عليهم قبل دخول اللجنة للإدلاء بالصوت، مع توافد الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.









كما انتظمت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، وفتح أبوابها في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، تحت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.









وشهدت العملية الانتخابية، بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصوات فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستورى.







