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أحمد موسى: نزول المواطنين بأعداد كبيرة في الانتخابات يجعل أعداء الوطن محبطين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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عادل نصار
أشاد الإعلامي أحمد موسى، باقبال المواطنين على صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن مجلس الشيوخ مهم وعلى المواطن أن يفعل ما عليه والمشاركة في عملية الانتخابات لمجلس الشيوخ.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك مشككين في قدرة الدولة في تنفيذ الانتخابات، متابعا أن :"كل شيء نعمله الاعداء غير راضين عنه ومش عايزينا نعمل أي حاجة كويسة في البلد ودي الحرب الحديثة ازاي تكسر البلد من غير استخدام الاسلحة". 
وأكمل مقدم برنامج «على مسئوليتي»، قائلا: "دي فكرة موجودة من التسعينات وفكرة حروب الجيل الرابع والفوضى الخلاقة وعمل الشرق الاوسط الكبير وهو ما تم في بعض الدولة بدون ضرب رصاصة واحدة واليوم البلد تعبر كل المخططات"، لافتا إلى أن جماعة الاخوان تعمل ضد الوطن.

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي، إلى أن نزول المواطنين باعداد كبيرة في الانتخابات يجعل اعداء الوطن محبطين وفي حالة نفسية سيئة.

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