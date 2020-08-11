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اقتصاد

العاملون بالصوامع والتخزين يشاركون بانتخابات الشيوخ.. صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:17 م
العاملين بالصوامع
العاملين بالصوامع والتخزين يشاركون بانتخابات الشيوخ
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محمد صبيح
   
شارك العاملين بالشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بمحافظتي القاهرة والاسكندرية فى التصويت اليوم فى انتخابات مجلس الشيوخ بالإعلام المصرية.  

وتوجهت جموع العاملين بالشركة احدى شركات وزارة التموين من سيدات ورجال وعاملين، بمحافظتي القاهرة والاسكندرية إلي صناديق الانتخابات رافعين الأعلام المصرية.

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وجدير بالذكر ان  الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد ادلى  بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ  ظهر اليوم بمدرسة الاورمان الإعدادية النموذجية بالعجوزة

واكد الوزير انه كمواطن لابد عمل الواحب فى التصويت مطالبا الحميع بالمشاركة حيث ان ذلك استحقاق دستوري ويجب على الجميع المشاركة فيه كما أن وجود غرفتين فى الحياة السياسة يجعلها اكثر ثراءا حيث ان هناك قوانين تعرض عاى مجلس صنع القرار وتمنى من الجميع النزول والاختيار وفقا لإرادتهم بحرية

وناشد الوزير  كافة أبناء الشعب المصري ممن لهم حق الإنتخاب للمشاركة والتصويت فى ظل المناخ الديمقراطي الذى تتمتع به مصر  مؤكدا  ان وجود مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري هام فهو بمثابة الغرفة الثانية للتشريع، جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب، لما لذلك من أثر إيجابي على الحياة السياسية في مصر.

وأشاد المصيلحي بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان، حيث التباعد الاجتماعي وحرص المواطنين على إرتداء الكمامات.

العاملون بالصوامع والتخزين يشاركون بانتخابات الشيوخ.. صور
العاملون بالصوامع والتخزين يشاركون بانتخابات الشيوخ.. صور
العاملون بالصوامع والتخزين يشاركون بانتخابات الشيوخ.. صور
العاملون بالصوامع والتخزين يشاركون بانتخابات الشيوخ.. صور
العاملون بالصوامع والتخزين يشاركون بانتخابات الشيوخ.. صور
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