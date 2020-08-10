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برلمان

وزير التموين: مشروع الصوامع الإماراتية يتسع لتخزين 3 ملايين طن من القمح

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:18 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
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يوسف سامح
قال الدكتور علي المصيلحى، إنه وفقا للتوجه العام للقيادة السياسية فقد تمت إضافة صوامع لتخزين القمح "مشروع الصوامع الإماراتية" يتسع لتخزين 3 ملايين طن من القمح، وهو ما اعتبره نقلة نوعية فى الحفاظ على جودة القمح بدلا من تخزينه فى الشون الترابية، وهو ما حقق وفرا كبيرا وحافظ على جودة الأقماح، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلى من القمح يبلغ 9.6 ملايين طن سنويا، منها 45% أقماح محلية ونحو 55% أقماح مستوردة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.

واستعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، المخالفات الأكثر شيوعا فى المخابز،لافتا إلى أنها تتمثل فى نقص وزن الرغيف ونقص النظافة،مشيرا إلى أن المخالفة الأكثر خطورة هى عدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز واستخدامها فى مخبز آخر، لافتا إلى أنه فى هذه الحالة تكون العقوبة إغلاق المخبز لمدة 6 أشهر، حيث يتم استخدام الماكينة فى صرف خبز من مخبز آخر ويستفيد صاحب أو مستأجر المخبز الأول من الدقيق المدعم.

ونوه الوزير إلى أنه فى أغلب الأحوال يكون القائم على إدارة المخبز ليس الشخص الذى حصل على الترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية وغالبا ما يكون مستأجر، مؤكدا أن ذلك لا يوقف العقوبة حيث أن العقوبة تكون موقعة على المخبز وليست عقوبة شخصية على المستأجر، لافتا إلى أن من المفترض أن من يدير المخبز هو من حصل على الترخيص ولا يتم إسناد الإدارة لشخص آخر إلا بموجب توكيل بموافقة من وزارة التموين ولأسباب معينة.
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