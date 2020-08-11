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بسمة وهبة عن اليوم الأول من انتخابات الشيوخ: المصريون أعطوا درسا للإخوان

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:24 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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هاني حسين
قالت الإعلامية بسمة وهبة،  تعليقا على مشهد انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول: " مصر دولة كبيرة ومشهد انتخابات مجلس الشيوخ حلو".

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، أن المواطن المصري لديه إدراك بأهمية المشاركة بحقوقه في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابعت بسمة وهبة:"  مصر ترفع رأسها أمام العالم بأكمله ومكناش نتوقع المشهد العظيم لـ توافد الناخبين على لجان الانتخابات".
 
وأكملت بسمة وهبة:"  المصريون أعطوا درسا للاخوان الذين قللوا من اهمية انتخابات مجلس الشيوخ".

ولفتت بسمة وهبة:"  نسب المشاركة ستكون مرتفعة مع بداية اليوم الثاني من انتخابات الشيوخ وقطار المصريين  انطلق نحو المستقبل".

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