بسمة وهبة عن اليوم الأول من انتخابات الشيوخ: المصريون أعطوا درسا للإخوان

قالت الإعلامية بسمة وهبة، تعليقا على مشهد انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول: " مصر دولة كبيرة ومشهد انتخابات مجلس الشيوخ حلو".





وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، أن المواطن المصري لديه إدراك بأهمية المشاركة بحقوقه في انتخابات مجلس الشيوخ





وتابعت بسمة وهبة:" مصر ترفع رأسها أمام العالم بأكمله ومكناش نتوقع المشهد العظيم لـ توافد الناخبين على لجان الانتخابات".

وأكملت بسمة وهبة:" المصريون أعطوا درسا للاخوان الذين قللوا من اهمية انتخابات مجلس الشيوخ".





ولفتت بسمة وهبة:" نسب المشاركة ستكون مرتفعة مع بداية اليوم الثاني من انتخابات الشيوخ وقطار المصريين انطلق نحو المستقبل".



