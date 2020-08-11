AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يجري عملية جراحية في ظهره

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:30 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
وصل وزير الدفاعى الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى شيبا تل هشومير، استعدادا لإجراء عملية جراحية في ظهره، خلال الساعات الاولى من صباح الأربعاء. بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.

وقالت صحيفة معاريف إن جراحة غانتس تأتي على خلفية معاناته من الآلام بسبب انزلاق غضروفي ، بالإضافة إلى إصابة أثناء خدمته العسكرية بالجيش.

ومن المقرر أن يحل عضو الكنيست من حزب كاحول - لفان، ميخائيل بيتون محل جانتس خلال فترة العملية الجراحية والنقاهة منها، بعد الحصول على موافقة الحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالا هاتفيا بغانتس، وأعرب له فيه عن تمنيه له بالشفاء العاجل، ونجاح العملية الجراحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التليفزيون الإسرائيلي: استياء عام من أداء نتنياهو

بأوامر من وزير الدفاع .. جيش الاحتلال يحشد أضخم قوة على حدود لبنان منذ 2006

الحالة سيئة.. إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي وخضوعه لفحوصات طبية مكثفة

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلق على إعلان روسيا أول لقاح ضد كورونا

ماذا حدث لابنة الرئيس الروسي بوتين بعد تجربتها لقاح كورونا؟

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته كنزي.. فيديو

ملتزمون بالكمامات| الأنبا تكلا ووفد كنسي يدلون بأصواتهم في دشنا..صور

تدير ظهرها لفرص الحوار.. قبرص تشن هجوما حادا على تركيا

دار الإفتاء: الشبكة والهدايا من حق الخاطب حتى لو كان هو الفاسخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعش ولذيذ في الصيف.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

أسهل وأرخص طريقة لتنظيف تواليت الحمام

زجاجة مياه وملابس قطنية.. 10 نصائح للناخبين لتجنب حرارة الصيف