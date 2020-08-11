وزير الدفاع الإسرائيلي يجري عملية جراحية في ظهره

وصل وزير الدفاعى الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى شيبا تل هشومير، استعدادا لإجراء عملية جراحية في ظهره، خلال الساعات الاولى من صباح الأربعاء. بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.





وقالت صحيفة معاريف إن جراحة غانتس تأتي على خلفية معاناته من الآلام بسبب انزلاق غضروفي ، بالإضافة إلى إصابة أثناء خدمته العسكرية بالجيش.





ومن المقرر أن يحل عضو الكنيست من حزب كاحول - لفان، ميخائيل بيتون محل جانتس خلال فترة العملية الجراحية والنقاهة منها، بعد الحصول على موافقة الحكومة.





وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالا هاتفيا بغانتس، وأعرب له فيه عن تمنيه له بالشفاء العاجل، ونجاح العملية الجراحية.



