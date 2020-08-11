انتهاء اليوم الأول لانتخابات الشيوخ بنجاح.. الوزراء والمحافظين يتابعون على مدار الساعة..وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين

- كبار السن يتفوقون علي الشباب في التصويت بلجان انتخابات الشيوخ بالغربي

- رئيس هيئة قناة السويس يتفقد لجان الاقتراع مجلس ويدعو المواطنين للمشاركة بكثافة - محافظ القاهرة يتفقد لجان الانتخابات بشبرا الخيمة برفقة وزير التنمية

- مفتي الجمهورية يدلي بصوته بمسقط رأسه بمركز الدلنجات بالبحيرة

- بالطفطف.. النساء يتوجهن إلى لجان رأس البر للإدلاء بأصواتهن





انتهى اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق رؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع السماح للناخبين المتواجدين بجميع الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ، إن اليوم الأول للاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ مر بشكل هادئ من دون رصد معوقات أو مخالفات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة المشكلة برئاسة المستشار أسامة غازي، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اطمأنت على عمليات الاقتراع منذ انطلاقها في التاسعة صباحا وحتى غلق باب الاقتراع في التاسعة مساء..





وشهد اليوم الأول جولات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والمحافظين لمتابعة سير العملية وتلافي أي ملاحظات أولا بأولا .





ويرصد لكم موقع صدى البلد في التقرير التالي أبرز أحداث اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.





تقدم صفوف الناخبين المحافظين ومفتي الجمهورية للادلاء باصواتهم وروساء الجامعات للتصويت وحث المواطنين علي المشاركة والنزول.





ففي البحيرة أدلي الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة الإرشاد بمسقط رأسه بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة.





كما بدأ الناخبون في التوافد على اللجان الانتخابية، بعد أن فتحت أبوابها في كافة مدن و مراكز محافظة البحيرة ، الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء ، في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، حيث بلغ عدد المراکز الانتخابية إلي 711، وعدد اللجان العامة 18، وعدد اللجان الفرعية923‪ لجنة.





كما توجه الدكتور بدوي شحات بدوي رئيس جامعة الاقصر إلي مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة الاعدادية الثانوية الرياضية بالأقصر للإدلاء بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2020م .





في نفس السياق حث رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب علي المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم .





وتفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لجنتى مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا ، ونوبار الإعدادية بنين بعابدين للإطمئنان على سير العملية الانتخابية وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، والتأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة .





ورافق وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولتهم كل من اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ود.حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة .

والتقى وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أثناء الجولة بعدد من الشباب والمواطنين قبل دخولهم للإدلاء بـأصواتهم حيث أكدوا توافر كافة الاجراءات التى تتيح لهم التصويت بيسر وسهولة خاصة المطهرات والكمامات ، كما تم توفير عدد كافي من المقاعد مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعمل تندات ومظلات لحمايتهم من حرارة الجو كما تم مد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن .

وأشاد اللواء محمود شعراوى ، بالمشاركة الشبابية فى انتخابات مجلس الشيوخ والتى رصدها خلال الإدلاء بصوته فى إحدي لجان مصر الجديدة وكذلك الجولة التى قام بها اليوم فى عدد من اللجان الانتخابية بالقاهرة .

وأكد شعراوى على أهمية مشاركة كافة أبناء الشعب المصرى فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم لاستكمال المؤسسات التشريعية والدستورية للدولة المصرية.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم بدء عملية الاقتراع في 1358 لجنة هي عدد اللجان المقرر اجراء الانتخابات بها على مستوى المحافظة في موعدها المحدد .. مشيرًا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات حيث تم تزويدها بأحدث وسائل الاتصال وربطها بكافة مراكز الاقتراع لمتابعة سير عملية الانتخابات بجميع اللجان الفرعية بمحافظة القاهرة لتكون مهمتها تلقي أي بلاغات خاصة بالانتخابات والتحقق منها وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت الرقم الساخن ١٥٤٩٦ لتلقي أي شكاوي او بلاغات تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ.





وظهر ناخب يشبه الفنان عادل امام بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية.

وأثارت صور شبيه عادل إمام جدلًا وسعًا في الشارع الإسمعلاوي لقرب الشبه بينهما، وشهدت لجان محافظة الإسماعيلية حالة من الهدوء في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

يذكر إن 11 مرشحًا يخوضون الانتخابات في الإسماعيلية من بينهم مرشحين على مقعدي القائمة، و9 على المقعد الفردي بالإسماعيلية، وتحتوي الإسماعيلية على 201 مركز، وبلغ عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، باجمالي عدد ناخبين 897574 ناخب.



وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية ، تواجد ملحوظًا لعدد من الأئمة والمشايخ بمديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية؛ وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

واكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية انه استجابة لنداء الوطن والمشاركة في العرس الانتخابي قام رجال الدعوة للأوقاف بلبيس بالادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المصري. اقرأ ايضا: محافظ الشرقية: المشاركةفي الانتخاباتت واجبب وطني





كما أدلي الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ التي تستمر على مدار يومي ١١ و١٢ من أغسطس الجاري، وذلك بمقر مدرسة ناصر الإعدادية بنات بسوهاج.





واستقلت الناخبات من السيدات برأس البر الطفطف كوسيلة انتقال للوصول الى لجانهم داخل مدينة رأس البر،حيث يعد الطفطف السياحى من أشهر واقدم وسائل المواصلات برأس البر.





كانت لجان رأس البر الانتخابية قد شهدت توافد المواطنين خاصة السيدات للإدلاء بأصواتهم وسط استعدادات مكثفة للوحدة المحلية براس البر لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





وفي المنيا ، أدلى الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوه، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ ، بلجنة رقم 629 ، بمدرسة الثانوية بنين - قليني بندر مغاغة.





كما شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك بلجنة مدرسة المشير أحمد اسماعيل الإعدادية بنات.





واطمئن المحافظ على سير العملية الانتخابية، واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات، وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة.





كما أظهر كبار السن بمحافظة الغربية اليوم تفوقا ملحوظا علي الشباب حيث حرص الرجال والسيدات من كبار السن علي الحضور والمشاركة في عملية التصويت، لاختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ.





وحرص الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على تفقد بعض لجان الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية.





ودعا أسامة ربيع المواطنين للمشاركة في جميع الاستحقاقات الديمقراطية، مؤكدا أهمية الحفاظ علي حق المواطن في الإدلاء بصوته في جميع الاستحقاقات بشفافية وأمانة.



