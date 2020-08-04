عادل إمام يستعيد ذكريات شبابه.. شاهد

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





الزعيم - الأسطوري - الله يحفظك - العالمى





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وشارك عادل امام فى بطولة مسلسل "فلانتينو" وشاركت أيضا الفنانة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎





تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.







