AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عادل إمام يستعيد ذكريات شبابه.. شاهد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:15 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان عادل إمام صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: 

الزعيم - الأسطوري - الله يحفظك - العالمى 

اقرأ أيضا: 

وشارك عادل امام فى بطولة مسلسل "فلانتينو" وشاركت أيضا الفنانة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.


View this post on Instagram

😃

A post shared by Adel Emam (@adelemam) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقلب أبيض فقط.. هدى المفتى تتألق فى أحدث إطلالة لها على السوشيال ميديا

شاهد.. عادل إمام يستعيد ذكرياته مع الفنان فؤاد المهندس بهذه الطريقة

عادل إمام يدعم هدى المفتي على إنستجرام.. شاهد

وفاء صادق مع أبنائها: متحرمش من حضنكم.. صور

مكلتش مكرونة.. وفاء صادق تستعيد ذكريات لن أعيش فى جلباب أبي

هدى المفتى تشارك جمهورها بصورة من طفولتها.. شاهد

ترشيحاتنا

حاول إنقاذ طالب من الرسوب| فصل مسئول بالكنترول تلاعب في الدرجات

موجها رسالة للطلاب.. وزير الكهرباء لـ صدى البلد: كنت السابع على الجمهورية فى الثانوية العامة

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

وفاة النائب سعيد العبودي عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس إثر تعرضه لأزمة قلبية

المدارس الحكومية تكتسح .. ننشر أسماء وتفاصيل أوائل الثانوية العامة 2020

مريضة تكتشف إصابتها بـ سرطان الرئة بسبب جلسة مانيكير.. اعرف الحكاية

AdvertisementS

أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

في دقيقة.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

كل ما تريد معرفته عن ضوابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2020

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في تاريخها.. خطوة غير مسبوقة من مجلة Vogue البريطانية لمناهضة العنصرية

بإطلالة جريئة.. مادونا تطل على جمهورها.. صور

بعد تغريدته عن الأهرامات| مؤرخ روسي شهير يرد على ادعاءات الأمريكي إيلون ماسك