عادل إمام يستعيد ذكريات شبابه.. شاهد

نشر الفنان عادل إمام صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
الزعيم - الأسطوري - الله يحفظك - العالمى
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وشارك عادل امام فى بطولة مسلسل "فلانتينو" وشاركت أيضا الفنانة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.