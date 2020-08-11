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فن

سوار النجار تشارك الجمهور صورة من الإجازة الصيفية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:45 م
سوار النجار
سوار النجار
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محمد بدران

نشرت المطربة التونسية سوار النجار صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سوار النجار" في الصورة بإطلالة صيفية حيث مرتدية ملابس صيفية ونظارة شمس أنيقة، ونالت إعجاب متابعيها.


وعلقت سوار النجار قائلة: "اللي هيعرف مين في الصورة انا والا ايناس ليه جايزة 😚👑🎁 #سوار #سوارالنجار #ايناس_النجار #صيف2020💝 #اخوات"

جدير بالذكر أن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.


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