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بـ 5 توابل.. أقوى مشروب لحرق الدهون

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:44 م
رشا عوني
حرق الدهون وإنقاص الوزن من أهم الأمور التي يهتم بها كثيرون، ويتبعون أنظمة دايت مختلفة لخسارة الوزن في وقت قصير لكن الأمر يحتاج إلى تناول مشروبات تساعد على حرق الدهون بشكل فعال للوصول للهدف المطلوب وخسارة الوزن بشكل أسرع.

من أقوى مشروبات حرق الدهون، مشروب التوابل الخارق الذي نصح به موقع هيلث لاين الطبي، إليك طريقة تحضيره .. 

مكونات مشروب التوابل لحرق الدهون 

نصف ملعقة فلفل أسود
ملعقة من الكركم
قشر ليمون
4 أكواب ماء
 ملعقة من الزنجبيل المسحوق 
 ملعقة من القرفة
 ملعقة من الفلفل الحار المسحوق 

طريقة تحضير مشروب التوابل لحرق الدهون 

اغلي الماء على النار ثم ضيفي قشر الليمون واتركيه عشر دقائق ثم ارفعيه عن النار
ضيفي جميع التوابل بشكل مباشر على الماء والليمون وغطي الكوب حتى يبدر قليلا
يتم تناول الخليط عدة مرات على مدار اليوم بحد أقصى 3 مرات 
يفضل تناوله قبل النوم ، ولا يفضل تناوله على الريق . 
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