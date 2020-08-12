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أخبار العالم

راؤول نعمة يطمئن اللبنانيين: لا أزمة في الخبز

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:16 ص
راؤول نعمة
راؤول نعمة
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شيماء مصطفى
طمأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، راوول نعمة، الشعب من عدم وجود أزمة في مخزون القمح والطحين بالبلاد، وذلك عقب انفجار مرفأ بيروت.

وقال نعمة في تغريدة صباح اليوم الأربعاء "مخزون المطاحن في لبنان من الطحين هو 32 ألف طن بالإضافة لـ110000 طن وصلت أو تصل خلال أسبوعين، وبالتالي المخزون يكفي لأربعة أشهر". 

وأضاف "كما أن منظمة WFP ستؤمن مشكورة 17000 طن من الطحين والتي ستتوزع على المناطق المنكوبة. لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز!".

وكان انفجار مرفأ بيروت أسفر عن تدمير صومعة الحبوب الوحيدة بلبنان.

وكان وزير الاقتصاد راؤول نعمة حذر من حدوث أزمة في لبنان، بعد تدمير احتياطيات الحبوب التي أوضح أنها كانت تكفي لأقل من شهر.

وبعد انفجار المرفأ، أعربت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، عن خشيتها من حدوث مشكلة في توفر الطحين في لبنان "في الأجل القصير.
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