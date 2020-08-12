AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حرائق غابات الأمازون.. والرئيس البرازيلي يعلق

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:13 م
فرق الإطفاء تحاول
فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حرائق غابات الأمازون
Advertisements
سمر صالح
تحاول فرق الإطفاء البرازيلية، اليوم الأربعاء، السيطرة على حرائق غابات الأمازون.

وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الانتقادات لسياسات الدولة بشأن البيئة بأنها غير مبررة.

وجاءت تعليقاته خلال فيديو كونفرانس مع مسؤولي الولايات البرازيلية في منطقة غابات الأمازون أمس الثلاثاء.

وأضاف: "هذه القصص بشأن احتراق غابات الأمازون أكاذيب، وعلينا أن نواجهها بالأرقام الصحيحة".

وكانت الدول الإقليمية، وتشمل البرازيل، قد وقعت وثيقة في سبتمبر الماضي تطالب ببذل جهود مشتركة من أجل حماية البيئة وضمان تنمية مستدامة للمنطقة.

وأشار بولسونارو إلى أن المصالح التجارية وراء هذه الانتقادات، وترجع جزئيا إلى مكانة البرازيل كدولة منتجة رئيسية للغذاء.

وكانت جماعات حماية البيئية أكثر المنتقدين لبولسونارو، حيث يتهمونه بالسماح بتدمير الغابات لإيجاد مزيد من الأراضي للزراعة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

2248 حريقا.. البرازيل: حرائق الأمازون في يونيو الأسوأ منذ 13 عاما

تزداد اشتعالا.. غابات الأمازون تشهد أسوأ حرائق منذ 13 عاما.. فيديو

عقب ظهور أعراض عليه.. الرئيس البرازيلي يجري فحص كورونا

المسحة الثالثة.. اختبار كورونا يظهر عدم تعافي رئيس البرازيل

شاهد.. طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا| أحمد فلوكس يخمد نار أزمته مع هاني شاكر.. وهنادي مهنا تخطف أنظار متابعيها بصورة جديدة

برشلونة يعلن تسجيل حالة كورونا قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

حق انتفاع 9 سنوات.. شاهد شوبير يكشف عن مفاجآت مثيرة بشأن ستاد الأهلي الجديد

تعرف على سبب وضع ورق ألومنيوم على مفتاح السيارة

دنيا عبد العزيز بعد 4 أشهر على وفاة والدتها: الوجع بيزيد مش بيقل

انهيار جزئي للعقار.. إصابة سيدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بسيدي جابر في الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الزحام.. أفراد الشرطة يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم

كمال الجنزوي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمصر الجديدة

بعد إصرارها على حضور جنازة.. مصابة بـ كورونا تنقل العدوى لـ40 شخصًا من عائلتها