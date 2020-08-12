فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حرائق غابات الأمازون.. والرئيس البرازيلي يعلق

تحاول فرق الإطفاء البرازيلية، اليوم الأربعاء، السيطرة على حرائق غابات الأمازون.



وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الانتقادات لسياسات الدولة بشأن البيئة بأنها غير مبررة.



وجاءت تعليقاته خلال فيديو كونفرانس مع مسؤولي الولايات البرازيلية في منطقة غابات الأمازون أمس الثلاثاء.



وأضاف: "هذه القصص بشأن احتراق غابات الأمازون أكاذيب، وعلينا أن نواجهها بالأرقام الصحيحة".



وكانت الدول الإقليمية، وتشمل البرازيل، قد وقعت وثيقة في سبتمبر الماضي تطالب ببذل جهود مشتركة من أجل حماية البيئة وضمان تنمية مستدامة للمنطقة.



وأشار بولسونارو إلى أن المصالح التجارية وراء هذه الانتقادات، وترجع جزئيا إلى مكانة البرازيل كدولة منتجة رئيسية للغذاء.



وكانت جماعات حماية البيئية أكثر المنتقدين لبولسونارو، حيث يتهمونه بالسماح بتدمير الغابات لإيجاد مزيد من الأراضي للزراعة.







