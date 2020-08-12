وزير الداخلية الأسبق: مصر ماضية لتثبيت دعائم الديمقراطية

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إن اليوم هو استكمال لمسيرة الاستقرار، لأن مجلس الشيوخ هو الممثل الفرع الثاني للتشريع في الدستور وتعتبر لحظة فارقة في تاريخ مصر.









وأضاف أن مجلس الشيوخ هو حائط جديد للدفاع عن الوطن ليؤازر الرئيس والوطن وجيشه، وهو المشروع القومي للدولة الذي يحمله الرجل الوطني الوفي الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وتابع: "اليوم نستكمل الاستحقاق الدستوري، والذي يدل على أن هناك إصرارا وعزيمة، وأن مصر ماضية لتثبيت دعائم الديمقراطية والاستقرار".







