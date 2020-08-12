AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

وزير الداخلية الأسبق: مصر ماضية لتثبيت دعائم الديمقراطية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:26 م
اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الاسبق
Advertisements
قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إن اليوم هو استكمال لمسيرة الاستقرار، لأن مجلس الشيوخ هو الممثل الفرع الثاني للتشريع في الدستور وتعتبر لحظة فارقة في تاريخ مصر.


وأضاف أن مجلس الشيوخ هو حائط جديد للدفاع عن الوطن ليؤازر الرئيس والوطن وجيشه، وهو المشروع القومي للدولة الذي يحمله الرجل الوطني الوفي الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وتابع: "اليوم نستكمل الاستحقاق الدستوري، والذي يدل على أن هناك إصرارا وعزيمة، وأن مصر ماضية لتثبيت دعائم الديمقراطية والاستقرار".


وناشد المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم، لأن هذا يضمن الأمن والاستقرار لمصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.. نواب: واجب وطني نص عليه الدستور.. ويؤكدون: يعمل على تقوية وتماسك الجبهة الداخلية بالبلاد في مواجهة التحديات الخارجية

انتخابات مجلس الشيوخ ودوره في المجتمع أبرز ما تناولته الصحف

خلال الساعات الأولى من صباح أول يوم انتخابات.. رئيس الجمهورية ومدبولي وعدد من الوزراء يدلون بأصواتهم.. تفاصيل

وزراء المجموعة الاقتصادية عن انتخابات الشيوخ: واجب وطني وإثراء للحياة النيابية.. والاستقرار السياسي له انعكاسات إيجابية على الملف الاقتصادي

في أول أيام التصويت في انتخابات الشيوخ.. المحافظون يدلون بأصواتهم ومفتي الجمهورية في البحيرة.. وكبار السن والسيدات يتصدرن المشهد والطفطف لنقل الناخبين في دمياط والوادى الجديد

مسيرات فى الشوارع بالمحافظات .. مشاركة فاعلة من المعلمين في انتخابات مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

رسميا.. TCL تصدر جهازي تليفزيون ذكي بشاشات QLED .. سعر ومواصفات

بقعة حمراء البداية.. ما هي علامات سرطان الجلد أعراضه وأماكن ظهوره؟

الكويت: تجديد إقامة العامل الوافد البالغ 60 عاما لمدة عام واحد فقط

ميدو يوجه نصيحة خاصة لـ طارق حامد

عرض زواج على طريقة أفلام الأكشن.. يطلب يد حبيبته والنيران مشتعلة فيه.. شاهد

اليونان وقبرص تتحركان لمواجهة الاستفزازات التركية في شرق المتوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الزحام.. أفراد الشرطة يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم

كمال الجنزوي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمصر الجديدة

بعد إصرارها على حضور جنازة.. مصابة بـ كورونا تنقل العدوى لـ40 شخصًا من عائلتها