هل تنتصر في معركة الشكوك؟.. روسيا تواجه مواقف دولية مترددة بعد تسجيل أول لقاح ضد كورونا

انتاب عدد من الدول العالمية المخاوف والشكوك، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء أن روسيا توصلت إلى أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه يوفر مناعة مستدامة.





وخرجت الدول تشكك في اللقاح الروسي، خائفين من سرعة تطويره وأنهم قد تجاوزوا خطوات معينة من أجل تسريع العمل في محاولة للوصول إلى احتلال المركز الأول في سباق الدول التي تطور لقاح ضد كورونا، لكن روسيا ردت مؤكدة أن تلك المخاوف تأتي بسبب المنافسة.





اقرأ أيضا:





وجاءت تلك الانتقادات برغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن ابنته كانت من ضمن من تم حقنهم باللقاح الجديد الذي منحت وزارة الصحة الروسية، الموافقة التنظيمية له، والذي طوره معهد جيماليا في موسكو، بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية.





وفي أول تعليق لها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتابع التقدم الذي أحرزته روسيا في تطوير لقاح فيروس كورونا، لكنها حذرت من أن التقدم في مكافحة الفيروس لا ينبغي أن يضر بالسلامة.





وأضافت أنه لا يمكن إنتاج أي لقاح لفيروس كورونا قبل اكتمال مرحلتي الاختبار الثانية والثالثة، موضحة أنها لم تتلق المعلومات الكاملة بشأن اللقاح الروسي لذا لا يمكنها تقييمه حاليا.





وفي أول رد من واشنطن التي تنافس في سباق إنتاج اللقاحات، قلل وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، أمس الثلاثاء، من إعلان روسيا واحتفالها بتسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم.





ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، أكد عازار خلال مقابلة مع التليفزيون التايواني، أن أمريكا تأمل في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا بحلول ديسمبر المقبل.





وأوضح عازار أن "الأمر ليس أن تكون الأول"، مشيرا إلى أن الهدف هو الحصول على لقاح آمن وفعال للشعب الأمريكي وشعوب العالم.





ولفت بشأن اللقاح الروسي: "نحتاج إلى بيانات شفافة، يجب أن تظهر نتائج المرحلة الثالثة أن اللقاح آمن وفعال وهذا ما يقوده الرئيس ترامب في عملية "Warp Speed"، والتي تهدف إلى تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.





فيما قال الدكتور أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، إنه يشك بجدية في أن روسيا أثبتت أن لقاحها آمن وفعال.





وأضاف فوتشي "آمل أن يكون الروس قد أثبتوا بالفعل وبشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال.. أشك بشدة في أنهم فعلوا ذلك"، حسبما نقلت عنه شبكة "سي ان ان".





وأوضح أن الحصول على لقاح وإثبات أنه آمن وفعال "شيئان مختلفان"، مشيرا إلى وجود 6 لقاحات أو أكثر.





كما قللت وزارة الصحة الألمانية، أمس الثلاثاء، من اللقاح الروسي قائلة إنها لم يتوافر لديها معلومات عن فاعليته وسلامته.





وقالت متحدثة باسم الوزارة لشبكة "أر إن دي" الألمانية إنه لا معلومات معروفة عن نوعية وفعالية وسلامة اللقاح الروسي"، مؤكدة أن الموافقة على الدواء لا تُمنح في الاتحاد الأوروبي إلا بعد تجارب إكلينيكية كاملة.





أما الحكومة الكورية الجنوبية فقالت إن المعلومات المتعلقة به حاليا محدودة، موضحة أن استيراده إلى البلاد سيكون ممكنا بعد التأكد من سلامة استخدامه .





ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن نائب وزير الصحة كيم كانج-ليب قوله إنه "يمكن البت في مسألة استيراد اللقاح الروسي بعد تأمين المعلومات الأساسية الخاصة بسلامة استخدامه.





ومن جانبها، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة الكويتية، عن أن الوزارة تتابع عن كثب آخر تطورات لقاحات كورونا، خاصة اللقاح الروسي، الذي تم اعتماده أمس ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت المصادر إن لدى الوزارة لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أبرز العلاجات واللقاحات المستخدمة عالميا، إذ تضم استشاريين وخبراء في الأمراض المعدية والباطنية، لمتابعة المستجدات العالمية والأدوية، التي تطرأ، ويمكن استخدامها للمرض والحالات.

وأكدت المصادر أنه حتى الآن لم يتم طلب أي جرعات من اللقاح الروسي، لافتة إلى أن طلبات استيراد أي كمية من هذا اللقاح أو غيره تخضع لمعايير ومقاييس يجب توافرها قبل الطلب، بينها الحصول على النتائج الطبية العلمية المرجوة، والفعالية ضد الفيروس، والاعتماد الرسمي من منظمة الصحة العالمية أو منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين ‪Gavi‬.





فيما أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سوف تشتري اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا في حال ثبوت نجاعته.



وردا على تلك الأقاويل، خرج وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في مؤتمر صحفي عالمي اليوم الأربعاء، رافضا تلك المخاوف العالمية والانتقادات الدولية ضد اللقاح الروسي الذي تم تسجيله أمس كأول لقاح ضد فيروس كورونا.





وقال موراشكو في المؤتمر الذي عقده برفقة مدير مركز "جاماليا" ، إن تلك الانتقادات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الدول التي انتقدت اللقاح الروسي خائفون من المنافسة فقط.





وأشار إلى أن إنتاج أول دفعة من لقاح كورونا الذي أعلنت البلاد عن تسجيله أمس، سيكون في غضون أسبوعين.





وأوضح أن المنصة التي تم تطوير اللقاح ضد كورونا على أساسها مدروسة للغاية، وأثبتت فعاليته في الاختبارات السريرية.



