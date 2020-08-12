كراسي متحركة وكمامات من مديرية أمن أسيوط للناخبين.. فيديو

واصلت مديرية أمن أسيوط لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بنشر ضباط وأفراد قطاع حقوق الإنسان بمختلف لجان الانتخابات بالمحافظة لتقديم المساعدات لكبار السن من الناخبين.





حيث قام ضباط قطاع حقوق الإنسان بتوزيع الكمامات والماسكات على الناخبين القادمين للتصويت بدون كمامة ومساعدة كبار السن في الوصول للجان الانتخابات بالكراسي المتحركة.









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يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر اليوم الأربعاء ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و 677 ألف و955 ناخب يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.



