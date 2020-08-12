البورسعيدية يواصلون توافدهم على مقرات اللجان بماراثون الشيوخ

واصل أهالي بورسعيد ، توافدهم على لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل المحافظة ، والتي انتظم العمل بها منذ فتح ابوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، للتصويت فى اليوم الثاني من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي.





وأكد محافظ بورسعيد ، ان ١٠٨ لجان انتخابية علي مستوي بورسعيد، بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظام العمل فى جميع اللجان الانتخابية.





واضاف أن القضاة المشرفين على عمليات التصويت وصلوا الي مقرات اللجان في المواعيد المحددة، وشدد رؤساء اللجان على المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول لتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة عند التصويت.













وشهد اليوم الاول للانتخابات مرورها دون وجود اي شكاوي او معوقات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية .



