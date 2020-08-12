AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

البورسعيدية يواصلون توافدهم على مقرات اللجان بماراثون الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:20 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
واصل أهالي بورسعيد، توافدهم على لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل المحافظة ، والتي انتظم العمل بها منذ فتح ابوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، للتصويت فى اليوم الثاني من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي.

وأكد محافظ بورسعيد ، ان  ١٠٨ لجان انتخابية علي  مستوي بورسعيد، بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظام العمل فى جميع  اللجان الانتخابية.

واضاف أن القضاة المشرفين على عمليات التصويت وصلوا الي مقرات اللجان في المواعيد المحددة، وشدد رؤساء اللجان على المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول لتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة عند التصويت.


 

وشهد اليوم الاول للانتخابات  مرورها دون وجود اي شكاوي او معوقات مع الالتزام  بالإجراءات الاحترازية .

يذكر أنه يحق لنحو ٥١٤ الف  ناخبا من ابناء بورسعيد مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على ٩٨ مركز انتخابي  و١٠٨  لجنة ، بإشراف قضائي كامل.
البورسعيدية يواصلون توافدهم على مقرات اللجان بماراثون الشيوخ
البورسعيدية يواصلون توافدهم على مقرات اللجان بماراثون الشيوخ
البورسعيدية يواصلون توافدهم على مقرات اللجان بماراثون الشيوخ
البورسعيدية يواصلون توافدهم على مقرات اللجان بماراثون الشيوخ
البورسعيدية يواصلون توافدهم على مقرات اللجان بماراثون الشيوخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق الانتخابات بمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بحدائق حلوان

بـ الكمامة.. توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

جميع اللجان فتحت بمواعيدها.. محافظ بورسعيد: انتظام انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول

برلمان شباب مصر يساعد كبار السن على أبواب لجان الاقتراع ببورسعيد

قنا تعلن فتح جميع اللجان الانتخابية فى موعدها وانتظام عملية التصويت بها

في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.. تأخر فتح 19 لجنة بالشرقية

ترشيحاتنا

بعد مقتل 6 وإصابة 35.. كردون أمنى على قرية العجميين بالفيوم لوقف نزيف الدم بين أفراد عائلة نبوى

5 إصابات بـ كورونا داخل نادي أتليتكو مدريد

اعتداء بالضرب.. جدال حول الكمامة يتسبب في مشاجرة عنيفة داخل قطار

حدث ليلا.. تشكيك دولي في لقاح كورونا الروسي.. مصرع 6 وإصابة 35 في مشاجرة بالفيوم.. عمرو دياب يحمل دينا الشربيني

بإطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

رسميا.. طلاق عمرو دياب وزينة عاشور ..تفاصيل جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 107 أعوام.. أكبر مُعمرة بالشرقية تُدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ

سارق بنوك يقتل نفسه أثناء محاولته تنفيذ عملية سطو.. تفاصيل

فى عيد ميلادها.. 10 صور عرضت مريم أوزرلي للانتقاد بسبب عمليات التجميل