محافظ بورسعيد والعضو المنتدب يبحثان دعم الانتاج بشركة سينمار

ناقش اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، والمهندس شريف المنوفى العضو المنتدب لشركة سينمار ببورسعيد

عدد من الموضوعات الخاصة بالشركة ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد .