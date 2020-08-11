محافظ بورسعيد والعضو المنتدب يبحثان دعم الانتاج بشركة سينمار

ناقش اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، والمهندس شريف المنوفى العضو المنتدب لشركة سينمار ببورسعيد عدد من الموضوعات الخاصة بالشركة ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد .
أكد محافظ بورسعيد ضرورة توفير كافة سبل الراحة للعاملين داخل شركة سينمار وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة العاملين داخل الشركة.
وشدد الغضبان على أهمية استمرار عجلة الانتاج ، ودعم الاقتصاد .
وتناول اللقاء الحديث حول آخر المستجدات الخاصة بسير الانتاج بالشركة ومدى تطبيق اجراءات السلامة للعاملين .
وأكد إصرار الشركة على تقديم الدعم لكافة الكيانات الاقتصادية ببورسعيد ، للارتقاء بالقطاع الصناعى والانتاج .