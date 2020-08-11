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محافظات

محافظ بورسعيد والعضو المنتدب يبحثان دعم الانتاج بشركة سينمار

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:50 م
محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل العضو المنتدب لشركة سينمار
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كتب محمد الغزاوى
ناقش اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، والمهندس  شريف المنوفى العضو المنتدب لشركة سينمار ببورسعيد عدد من الموضوعات الخاصة بالشركة ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد .

أكد محافظ بورسعيد ضرورة توفير كافة سبل الراحة للعاملين داخل شركة سينمار وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة العاملين داخل الشركة. 

وشدد الغضبان على أهمية استمرار عجلة الانتاج ، ودعم الاقتصاد .

وتناول اللقاء الحديث حول آخر المستجدات الخاصة بسير الانتاج بالشركة ومدى تطبيق اجراءات السلامة للعاملين . 


وأكد إصرار الشركة على تقديم الدعم لكافة الكيانات الاقتصادية ببورسعيد ، للارتقاء بالقطاع الصناعى  والانتاج .
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