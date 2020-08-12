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أخبار البلد

أونلاين.. مسابقة للطعام الكوري بمكونات مصرية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:22 م
مدير المركز الثقافي
مدير المركز الثقافي الكوري
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محمد وديع
أعلن المركز الثقافي الكوري الفائزين في مسابقة الطهي الكوري التي نظمها المركز أونلاين على مدار شهر كامل.

وبمكونات مصرية خالصة قدم نحو 60 من المتسابقين في المرحلة الأولى فيديوهات لطريقة إعدادهم للأكلات الكورية المفضلة لديهم، وتم رفعها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم كي يسهل مشاهدتها. وتم اختيار أفضل 5 متسابقين، للتأهل للمرحلة النهائية للمسابقة، وفاز منهم ثلاثة متسابقين وهم سعاد السيد، ورفيدة أحمد وندا الباشتلي.  

وخضع المتسابقون للتقييم من خلال لجنة تحكيم بالإضافة إلى تصويت الجمهور على الانترنت. ومن بين الأصناف الكورية التي قدمها المتسابقين الدكبوكي أو كعك الأرز الحار وهو من أشهر الوجبات الشعبية في كوريا، كما تحظى بإعجاب كبير في مصر.   

 ومن جانبه قال يانج سانجن مدير المركز إن المسابقة تهدف إلى التعريف بثقافة الطعام في الكوري "هانشيك" ومذاقه الفريد وفوائده الغذائية وطرق إعداده. وأشار إلى أن مسابقة الطعام تعد من أهم الفاعليات التي ينظمها المركز سنويا ولكن بسبب الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا تم تنظيم المسابقة عن طريق الانترنت. 

وشكر يانج جميع المتسابقين وقال إنه لم تتاح لنا فرصة تذوق الطعام ولكن الفيديوهات وطريقة إعداد وتقديم الطعام كانت رائعة وفاقت التوقعات. 

https://www.youtube.com/watch?v=P83wDMEkF9I

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