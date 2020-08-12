انتشار مكثف لتأمين عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. ومساعدة كبار السن والمرضى

شهدت مختلف مديريات الأمن إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشار مُكثف للقوات بمحيط لجان التصويت لتهيئة المناخ المناسب للإدلاء بأصواتهم.





و واصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور على الخدمات والتأكيد على إستمرار يقظة القوات وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى خاصة مع كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم بلجان الإقتراع من خلال توفير كراسى متحركة بكافة مقار اللجان.





كما تمنت الاستجابة الفورية لطلبات عددٍ منهم بتوفير وسيلة إنتقال لإصطحابهم من محل إقامتهم إلى مقار لجانهم الانتخابية والعودة مرة أخرى ، ومراجعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية وتوزيع الكمامات الواقية والتحقيق من وجود مسافات أمنة بين المصطفين لأداء حقهم الدستورى حفاطًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا .



