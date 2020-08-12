تكريمًا لجهودهم خلال كورونا.. نادي كلمة للقراءة بأبوظبي يحتفي بأبطال الخطوط الأمامية

خصص نادي "كلمة" للقراءة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جلسات مبادرة "نقرأ للأطفال" خلال شهر أغسطس للاحتفاء بأبطال الخطوط الأمامية، تكريمًا للجهود والتضحيات التي يبذلها الأطباء والممرضون ورجال الشرطة والإعلاميون في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كوفيد -19.





يهدف نادي "كلمة" للقراءة من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع الأطفال للإقبال على المطالعة وجعلها جزءًا من حياتهم اليومية، حيث يستضيف نادي "كلمة" مجموعة من أصحاب الاختصاص خلال جلسات افتراضية لقراءة قصص باللغة العربية، وتتميز هذه الجلسات بمؤثرات بصرية وخلفيات موسيقية مميزة، ويمكن للجمهور متابعتها عبر حسابات "كلمة" على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم جمعة في تمام الساعة 5 عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





تنطلق جلسات "نقرأ للأطفال" لهذا الشهر مع قصة "ثق بنفسك"، التي يقرأها الدكتور خالد العوضي في 14 أغسطس، تليها قصة "سعفة سيف" بصوت العقيد الدكتور جمال النقبي في 21 أغسطس، بينما تروي الممرضة فاطمة الراشدي قصة "الأمير الضفدع" في 28 أغسطس، قبل أن تختتم الإعلامية مريم فكري هذه الجلسات مع قصة "رحلات غالفير" في 4 سبتمبر.





وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "أبطال الخطوط الأمامية هم منارة تلهم أفراد المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية، فهم الجنود المجهولون الذين يعملون ليل نهار لحماية مجتمعنا من مختلف أنواع المخاطر، وعلى رأسها خطر فيروس كورونا المستجد. نتقدّم بالشكر والعرفان لهم على تضحياتهم المستمرة ونثني على جهودهم الجبّارة في هذه الأوقات الصعبة.