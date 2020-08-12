AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد نجاح تجربة الشيوخ.. أسامة الشاهد يتوقع توافق الأحزاب حول قوائم مجلس النواب

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:41 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
توقع أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن يحدث توافق على القوائم في انتخابات مجلس النواب المقبل المقررة في نوفمبر المقبل، أسوة بما حدث في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الخلاف قد يكون بين الأحزاب في شأن عدد المقاعد المقررة لكل حزب، إلا أن التوافق سيتم في النهاية.

وأشار في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN مع الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن المرشحين المستقلين في أي انتخابات دائما يواجهون صعوبات خصوصا في الوصول إلى الناخبين وتحديدا في الدوائر الواسعة.


وأوضح أسامة الشاهد، أن الاقتصاد هو المسيطر والمحرك الأساسى للأحزاب، مؤكدا أن تحقيق أي حزب للانتشار الواسع وقيامه بدوره على الأرض يحتاج بنيان صلب، مطالبا الدولة بدعم الأحزاب السياسية لتحقيق هذا الهدف قائلا: "إذا أردنا حياة سياسية قوية يجب على الدولة  دعم الأحزاب بضوابط حتى يكون هناك كيانات صلبة لها برامج تتمكن من تنفيذها على الأرض".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشريعية النواب توافق على قانون الشيوخ وجدل حول القائمة المغلقة

الحركة الوطنية: انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب ستجرى فى وقت واحد

بعد إصدار البرلمان لقوانين الانتخابات...الأحزاب ترسم خريطة التحالفات فى مجلسى النواب والشيوخ ..الوفد يتبنى تشكيل قائمة متجانسة من الأحزاب..والتجمع يدعو إلى تشكيل تحالفات وطنية بين القوى السياسية

أحزاب تؤيد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبل النواب.. التجمع: فرصة لتجربة التحالفات الانتخابية.. والجيل: عقدهما فى توقيت واحد به ضرر.. والحركة الوطنية: تقلل التكاليف على الدولة

الأحزاب السياسية تستعد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ .. الوفد: التنسيق مع الأحزاب على المقاعد الفردية .. الحركة الوطنية: إعلان اسم الائتلاف فى الوقت المناسب

طعن أمام مجلس الدولة لاستبعاد مرشحي الأحزاب من النظام الفردي

ترشيحاتنا

النجم المغربي يربك حسابات كارتيرون

هل موت الفجأة من سوء الخاتمة؟..على جمعة يحدد الحكمة الرئيسية

مصر تدين الاستهداف التركي في العراق

جنون في أسعار الذهب والجرام يتراجع 57 جنيها .. تفاصيل

بعد ارتفاع غير مسبوق.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب

استدعاء السفير وإلغاء زيارة مهمة.. العراق يرد بشدة على القصف التركي لأراضيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الميزان يعطيك قياس وزن خاطئ في 4 حالات.. تعرف عليها

شاهد.. الشرطة فى مساعدة الناخبين ومأموريات لنقل كبار السن والمرضى

في اليوم العالمي للشباب.. تعرف على تاريخه وأهدافه وسبب اختيار يوم 12 أغسطس للاحتفال به