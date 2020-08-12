بعد نجاح تجربة الشيوخ.. أسامة الشاهد يتوقع توافق الأحزاب حول قوائم مجلس النواب

توقع أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن يحدث توافق على القوائم في انتخابات مجلس النواب المقبل المقررة في نوفمبر المقبل، أسوة بما حدث في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الخلاف قد يكون بين الأحزاب في شأن عدد المقاعد المقررة لكل حزب، إلا أن التوافق سيتم في النهاية.





وأشار في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN مع الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن المرشحين المستقلين في أي انتخابات دائما يواجهون صعوبات خصوصا في الوصول إلى الناخبين وتحديدا في الدوائر الواسعة.









وأوضح أسامة الشاهد، أن الاقتصاد هو المسيطر والمحرك الأساسى للأحزاب، مؤكدا أن تحقيق أي حزب للانتشار الواسع وقيامه بدوره على الأرض يحتاج بنيان صلب، مطالبا الدولة بدعم الأحزاب السياسية لتحقيق هذا الهدف قائلا: "إذا أردنا حياة سياسية قوية يجب على الدولة دعم الأحزاب بضوابط حتى يكون هناك كيانات صلبة لها برامج تتمكن من تنفيذها على الأرض".