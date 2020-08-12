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أخبار العالم

السعودية تسجل 1569 إصابة جديدة بــ كورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:55 م
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
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محمود نوفل
كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات داخل الممملكة منذ بداية الجائحة وحتي اليوم 293.37 حالة .

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن المملكة سجلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 2151 حالة تعافٍ إضافية ليرتفع إجمالي حالات التعافي داخل البلاد الي 257.269 .

كما سجلت الوزارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية  36 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات داخل المملكة الي 3269 حالة منذ بداية الجائحة.

وذكرت الوزارة السعودية ان  أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 43%، ونسبة الذكور 57%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 84%، وكبار السن 5%.

وبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4.001.103) فحوص مخبرية دقيقة، بإضافة (67.676) فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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