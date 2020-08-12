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أخبار البلد

العاملون بالمصرية للاتصالات يشاركون بكثافة فى الماراثون الإنتخابي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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إيمان طلعت - تصوير عمرو سيد
شارك موظفو المصرية للاتصالات بكثافة فى اليوم الثاني والاخير للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس الشيوخ 2020، حاملين لافتات عليها "المشاركة واجب وطني، صوتك أمانة"، كما رفعوا الأعلام وسط فرحة عارمة. 

وحرص الناخبون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات والقفازات الطبية. 

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة ولم تحدث أي شكاوى او تأخير في فتح اللجان. 

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزة 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبني سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين).

وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادي، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.

وتشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.
العاملون بالمصرية للاتصالات يشاركون بكثافة فى الماراثون الإنتخابي
العاملون بالمصرية للاتصالات يشاركون بكثافة فى الماراثون الإنتخابي
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