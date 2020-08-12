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سيارات

سيارات إيما واتسون تجمع بين الفخامة والبساطة

منة الله عبيد

منة الله عبيد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:06 م
الفتاة الجميلة إيما واتسون التي خطفت قلوب الجماهير بملامحها البريئة وموهبتها التي كانت تأشيرة لدخولها عالم الفن وهوليوود من أوسع أسبابه، وقدمت سلسة هاري بوتر وأصبح اسمها الحركي "هيرموني" لم تكف ثانية واحدة عن التطور من نفسها. 

وأصبحت النجمة البريطانية إيما واتسون تمتلك ثروات هائلة وطائلة بفعل نجوميتها، حتى أصبحت تمتلك العديد من السيارات الفارهة وتتوع سياراتها ما بين الفخامة والبساطة. 

لكن رغم الثراء وحياة الترف التي تعيشها إيما واتسن، لم تخف يوم حبها لسياراتها المتواضعة التي تحبها وهي نوعية السيارة التي تقودها وهي طفلة. 

وعندما حققت شهرة بالغة امتلكت سيارة تويوتا بيريوس، وهذه السيارة حاليًا توجد داخل الجراج الخفي للسحارة الصغيرة ذكرى لبداية مشوارها مع حياة النجوم برفقة فريق السحرة الصغار دانيل ريدكليف ورون ويزلي.
 
يذكر أن إيما واتسون تحمل شهادة مرشدة في مجال اليوغا والتأمل، وتمارس رياضة الهوكي والتنس، كما أنها بارعة في العديد من أساليب الرقص، وتحب البريك دانس والرقص الحديث.

كتابها المفضل من سلسلة هاري بوتر الشهيرة هو (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban).

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