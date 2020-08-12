حالتان ببترول أسيوط عقب ظهور نتيجة المسحة الأولى لكورونا

تلقي مسئولي الجهاز الطبي بنادي بترول أسيوط أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،إخطارا من اللجنة الطبية لإتحاد الكرة المصرى تفيد بسلبية نتيجة المسحة الأولي الخاصة بلاعبي الفريق والجهاز الفنى والادارى ماعدا حالتين للاعب وعضو بالجهاز .
وأخطرت اللجنة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالتين إيجابيتين لأحد اللاعبين، وعضو بالجهاز الفنى ويتم معهم إتخاذ الاجراءات الإحترازية و الطبية اللازمة.
وأكد محمد عبدالسميع المدير الفنى للفريق أن الفريق سيعود للتدريبات ،للرجوع الي مستوى اللياقة البدنية خاصة بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر ،بسبب إنتشار جائحة كرونا .
وكان قد خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، للمسحة الأولي للكشف علي فيروس كورونا صباح أمس الثلاثاء ، ، استعدادا لعودة دورى القسم الثانى