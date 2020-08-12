حالتان ببترول أسيوط عقب ظهور نتيجة المسحة الأولى لكورونا

تلقي مسئولي الجهاز الطبي بنادي بترول أسيوط أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،إخطارا من اللجنة الطبية لإتحاد الكرة المصرى تفيد بسلبية نتيجة المسحة الأولي الخاصة بلاعبي الفريق والجهاز الفنى والادارى ماعدا حالتين للاعب وعضو بالجهاز .









وأخطرت اللجنة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالتين إيجابيتين لأحد اللاعبين، وعضو بالجهاز الفنى ويتم معهم إتخاذ الاجراءات الإحترازية و الطبية اللازمة.





وأكد محمد عبدالسميع المدير الفنى للفريق أن الفريق سيعود للتدريبات ،للرجوع الي مستوى اللياقة البدنية خاصة بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر ،بسبب إنتشار جائحة كرونا









وكان قد خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، للمسحة الأولي للكشف علي فيروس كورونا صباح أمس الثلاثاء ، ، استعدادا لعودة دورى القسم الثانى