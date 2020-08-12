AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حالتان ببترول أسيوط عقب ظهور نتيجة المسحة الأولى لكورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:13 م
نادي بترول أسيوط
نادي بترول أسيوط
Advertisements
رباب الهوارى
تلقي مسئولي الجهاز الطبي بنادي بترول أسيوط أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،إخطارا من اللجنة الطبية لإتحاد الكرة المصرى تفيد بسلبية نتيجة المسحة الأولي الخاصة بلاعبي الفريق والجهاز الفنى والادارى ماعدا حالتين للاعب وعضو بالجهاز .


وأخطرت اللجنة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالتين  إيجابيتين لأحد اللاعبين، وعضو بالجهاز الفنى ويتم معهم إتخاذ الاجراءات الإحترازية و الطبية اللازمة.

وأكد محمد عبدالسميع المدير الفنى للفريق أن الفريق سيعود للتدريبات ،للرجوع الي مستوى اللياقة البدنية خاصة بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر ،بسبب إنتشار جائحة كرونا .


وكان قد خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، للمسحة الأولي للكشف علي فيروس كورونا صباح أمس الثلاثاء ، ، استعدادا لعودة دورى القسم الثانى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللجنة الطبية تخطر فريق الإعلاميين بموعد المسحة الأولى

‎الثلاثاء.. اللجنة الطبية تخطر فريق الألومنيوم بموعد المسحة الأولى

تجهيز بدني وفني.. الإعلاميين يسعى للحفاظ على حظوظه بالدورى

استعدادا لعودة الدوري.. لاعبو الألومنيوم يخضعون للمسحة الأولى لكورونا..صور

لاعبو شبان قنا يجرون المسحة الطبية استعدادا للمظاليم

لاعبو بترول أسيوط يجرون مسحة كورونا استعدادا للقسم الثانى .. صور

ترشيحاتنا

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أول رئيس دولة يعلن تجربة اللقاح الروسي ضد كورونا على نفسه

قصة كفاح.. والدة الأولى على الثانوية الأزهرية: ابنتي فقدت البصر بعد 3 أشهر من ولادتها

الزمالك يحسم الجدل بشأن عودة سامي الشيشيني فى جهاز كارتيرون

علامة فارقة..السيسي ورئيس وزراء اليونان يتفقان على سرعة التصديق على ترسيم الحدود البحرية

رئيس جامعة القاهرة: كثير من أولياء الأمور مستاءون من "نتائج كيمبردج"

AdvertisementS

رقم خيالى.. ننشر تفاصيل تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

إدارة الأحمر حاولت إقناعه و"فلوس بيراميدز" حيرته.. كواليس الساعات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي

رسميًا.. رمضان صبحي يبلغ الأهلي بـ انتقاله لـ بيراميدز

مزاد بيراميدز يصل لرقم غير مسبوق من أجل عيون رمضان صبحي

تحرك سري لأوروبا.. كيف خطف بيراميدز رمضان صبحي من الأهلي؟

مصادر: بيراميدز أنهي إجراءات ضم رمضان صبحي والإعلان الرسمي خلال ساعات

الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا.. وفي طريقه لبيراميدز

بعدما بات قريبا من بيراميدز| رمضان صبحي يكلف خزينة الأهلي 34 مليون جنيه فى 9 مباريات

شغل ممنهج| تركي آل الشيخ يرد على الزج باسمه فى صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

خاص| طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل وفاة سائق الفريق بـ كورونا

أخبار الرياضة| حارس المصري: اعتزلت بسبب الأهلي.. وغضب في غرفة ملابس الزمالك.. وأول حالة وفاة بكورونا في الإسماعيلي

أحمد مسعود حارس المصري: اعتزلت بسبب الأهلي ووالدتي لم تتوفى بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفضي اللامع.. كارمن سليمان بإطلالة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

دراسة جديدة: السجائر الإلكترونية تزيد خطورة الإصابة بـ فيروس كورونا

بملابس جريئة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد