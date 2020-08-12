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رياضة

شاهد| كواليس لقاء وزير الشباب والرياضة والخطيب في حفل افتتاح ستاد الأهلي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة تسلم النادي الأهلي لاستاد السلام والذي سيحمل اسم إستاد الأهلي، وذلك وسط حضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. 

حضر الاحتفالية العديد من نجوم النادي الأهلي، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، ومحمد أبو طالب نائب الشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، ومحمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات. 

وكان النادي الأهلي قد حصل على إستاد السلام بنظام حق انتفاع، وتم تطوير واجهة الإستاد وغرف الملابس والأسوار الخارجية، ومن المقرر أن يحتضن الاستاد مباريات النادي الأهلي المقبلة بالدوري المصري والبطولة الإفريقية، بخلاف احتضانه لمباريات نادى الإنتاج الحربي ومباريات منتخب مصر وفقًا للتعاقد المبرم.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي على الإستاد الجديد للنادي، مشيرًا أن ذلك يعد صورة إيجابية من صور الاستثمار الرياضي الذى تحرص وزارة الشباب والرياضة على التوسع فيه داخل المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات.

وأوضح أن ستاد الأهلي يعد إضافة كبيرة يخدم النادي والرياضة المصرية، ويأتي في ضوء التطوير الذي يلحق بالرياضة المصرية التي تجد كل الدعم من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية، مقدمًا الشكر والتقدير لشركة استادات لدورها ومساهمتها في المشروع القومي لتطوير الاستادات الرياضية. 

ومن جانبه، أوضح محمود الخطيب أن افتتاح استاد الأهلي حلم راود الجميع ووصلنا للبداية بوجود إستاد الأهلي يحتضن معظم مبارياته بما يوفر الاستقرار الفني لفريق النادي، مشيرًا أن هناك حلما كبيرا وهدفا أكبر نعمل من أجله وهو إنشاء استاد للنادي الأهلي. 


وعبر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عن امتنانه وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى وكل مؤسسات وأجهزة الدولة على مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد،  مقدمًا في ذات السياق الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم لجميع الألعاب والأندية الرياضية ومراكز الشباب، وكذا تقديره لدور وإسهامات شركة استادات والشركة المصرية للاتصالات we.
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