القراد السبب.. القصة الكاملة لفيروس بونيا الصيني "SFTS"

حذر العلماء من فيروس جديد من عائلة فيروسات بونيا، ظهر في شرق الصين، أودى بحياة سبعة أشخاص.













وأصيب أكثر من 37 شخصًا في مقاطعة جيانغسو، تمت اصابتهم بفيروس SFTS في النصف الأول من العام.









في وقت لاحق، تم اكتشاف إصابة 23 شخصًا في مقاطعة آنهوي بشرق الصين.













وفيروس «SFTS»، من عائلة فيروسات بونيامويرا، وينتقل إلى البشر من خلال حشرة القراد.









و«SFTS»، مصطلح طبى يصف انخفاض الصفائح في الدم، وتمتد فترة حضانة المرض من 7 إلى 14 يوما، مؤكدين أنه لا يوجد لقاح أو ادوية يمكن أن تستهدف الفيروس.









ظهرت الأعراض على امرأة من "نانجينغ"، والتي أُصيبت من الفيروس الجديد، وكانت الأعراض عبارة عن الحمى والسعال.









ووجد الأطباء انخفاضًا في عدد كرات الدم البيضاء وصفائح الدم داخل جسدها، عندما تم حجز السيدة وعمل الفحوصات الطبية لها، وبعد شهر من العلاج، خرجت من المستشفى. وفي وقت لاحق توفي 7 أشخاص على الأقل في أنهوي ومقاطعة تشجيانغ بسبب المرض.









الاصابات التي تم اكتشافها حتى الان، سببها الرئيسى لدغات القراد، وتتواجد الحشرة في حظائر تربية الحيوانات والغابات، وأوضح التقرير، أن اغلب المصابين هم من فئة المزارعين والفلاحين. وأفادت التقارير أن الفيروس يمكن أن يتسبب في وباء محلي.









وقبل ثلاث سنوات، أصيب 16 شخصا بالعدوى بعد ملامسة جثة شخص مات بسبب المرض، وأفادت التقارير أن المريض أصيب بنزيف بسبب عدوى شديدة.









ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض في تايوان، فإن معدل الوفيات بفيروس «SFTS» الجديد يبلغ 10%، وأن معدل الوفيات يتراوح بين 1-5%، وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الموت.









وحذر الأطباء الصينيون، أنه لا يمكن استبعاد احتمال انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، حيث يمكن للمرضى نقل الفيروس للآخرين عن طريق الدم أو الأغشية المخاطية أو ملامسة شخص مصاب بالمرض، كما حذر من أن لدغة القراد الطريق الرئيسي والمباشر لانتقال المرض.













وأوضح الأطباء، أنه طالما ظل الناس حذرين، فلا داعي للذعر من مثل هذه العدوى الفيروسية.













وفي ذات السياق، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، انه ظهر في الصين، ذلك الاسبوع اصابات ووفيات بسبب فيروس بونيا (Bunyavirus).









واكد عنان، ان فيروس بونيا ليس بالجديد، وأنه ييسبب مرض (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)

او اختصارا (SFTS) واكتشف سنة ٢٠٠٩.









واضاف خبير الأوبئة، أن منظمة الصحة العالمية وضعته على قائمتها سنة ٢٠١٨ للامراض ذات الاولوية.









وافاد عنان، انه يأتي من وسيط وهو القراد (Ticks) وانتقاله من انسان لانسان بدون وجود كائن وسيط (القراد) تم دراستة واثباته في عدة دراسات عن طريق سوائل الجسم والدم والموسم من مايو لـ سبتمبر.









واوضح خبير الأوبئة، ان معدل انتشار العدوى اقل من فيروس كورونا، وغالبا يصيب كبار السن وفترة حضانته من ٧ الى ١٣ يوما ونسبة وفياته من ١٠٪؜ الى ٣٠٪؜ .









واضاف ان اعراضه المبكرة الحمى والسعال، و تشمل الأعراض السريرية لـ SFTS انخفاض عدد الصفائح الدموية وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء واضطرابات الجهاز الهضمي.









وهو حتى الآن ليس له لقاح وعلاجه سهل في المراحل الاولى التي جعلت الوفيات حاليا اكتر من ١٠%، المرضى يأخذون مضادا للفيروسات (ريبافيرين) كعلاج مساعد.







