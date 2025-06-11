يحيى الفخراني: لا أقدم أعمالا سينمائية "للاستهلاك" وتعلمت السباحة من أجل "إعدام ميت"

صرح الفنان الدكتور يحيى الفخراني بأنه يرفض تقديم أدوار سينمائية "للاستهلاك"، مشبهًا السينما بـ "الكتاب" الذي يظل موجودا للممثل طوال حياته.



وأشار الفخراني خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال على خشبة المسرح القومي في برنامج مساء دي أم سي إن تجربته في مسلسل "طيور بلا أجنحة" مع الفنان الكبير صلاح منصور، قائلاً: "كنت بقول لنفسي مش أنا ده".

وتابع الفخراني قائلا أبدى صلاح منصور إعجابه الشديد بأدائه عندما شاهده لأول مرة، واتفق معه على تقديم سلسلة أعمال تدور حول علاقة أب وابنه، لكن "لم يسعه الوقت" لتنفيذ هذا المشروع.

وكشف الفخراني عن موقف طريف وصعب مر به أثناء تصوير فيلم إعدام ميت فقد أجبره الدور على تعلم السباحة، لكنه رفض إخبار المخرج بذلك.



وتابع الفخراني : "مهندس الصوت قال لي أنا بعرف أعوم كويس، فقلت له: 'أنا هنط من الباخرة لكن تلحقني".

وأعرب الفخراني عن رضاه عن المشهد، مؤكدا أنه "الحمد لله المشهد كان عاجبني ومكنش ينفع" أن يتم بطريقة أخرى.