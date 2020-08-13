ميدو: فايلر رفض تعاقد الأهلي مع موليكا

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق مفاجأة بشأن جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي والذي انتقل إلى ستاندارد البلجيكي.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه على شاشة "قناة النهار"،: "موليكا تم عرضه على الأهلي، ولكن السويسري رينيه فايلر المدير الفني رفض التعاقد معه، واليوم موليكا يمضي إلى ستاندارد البلجيكي".
أضاف: "موليكا نشر فيديو له وهو يتدرب بقميص الزمالك لعلمه بأن الأهلي لا يرغب في التعاقد معه، ولكن الزمالك لم يدخل مع اللاعب في أي مفاوضات واللاعب نفسه وضح ذلك".
وارتبط اسم موليكا بالانتقال إلى الأهلي والزمالك مؤخرا خاصة بعدما أظهر اللاعب تألقا ملفتا في منافسات دوري أبطال إفريقيا مع فريقه مازيمبي الكونغولي.