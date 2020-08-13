AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"قومي الطفولة" يتدخل لدعم الطفل الباكي على مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:00 ص
سحر السنباطي
سحر السنباطي
Advertisements
أمل مجدي
وجهت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الطفل الذى يبلغ من العمر 9 سنوات، بعد تداول فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه خائفا وباكيا، من والدته التي طلبت منه عدم العودة إلى المنزل إلا بعد حصوله على مبلغ مالي يوميا. 


وأشارت السنباطي إلى أنه تمت إحالة الواقعة إلى لجنة حماية الطفل وإحدى الجمعيات الشريكة، وذلك لبحث حالة الطفل وتقديم الدعم اللازم له، حيث تبين أن الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وأن الأب يقضي عقوبة الحبس وعلى أثر نشوء خلافات بين والدة الطفل وأسرة الأب تركا مسكنهما بمحافظة الجيزة وانتقلا للإقامة بمدينة حلوان وأنه لا يوجد لهما مصدر دخل ما اضطر الأم لتشغيله لتلبية احتياجاتهم.


وأكدت السنباطي أن أخصائية نجدة الطفل قامت على الفور بمقابلة الطفل بمحل سكنه، وإجراء بحث ودراسة حالته الاجتماعية.


وفى هذا الصدد وجهت الدكتورة سحر السنباطي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مصدر دخل لائق للطفل ووالدته فضلا عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإلحاقه بالتعليم، حيث تبين أنه لم يسبق له الالتحاق بالتعليم الحكومى من قبل.


وأكدت السنباطي أن منظومة حماية الطفل تعمل من أجل توفير سبل الدعم وإزالة الخطر عن الأطفال، وناشدت المواطنين بالتواصل على خط نجدة الطفل 16000 حال وجود انتهاك للأطفال أو تعريضهم للخطر، مشيرة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق "الواتس اب" على الرقم التالي 01102121600، فضلا عن استمرار تلقي الشكاوى من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكرا للنائب العام.. الطفولة والأمومة: الطفل المعتدى عليه من والده يخضع لبحث ودراسة

حاول حرقها بماء مغلي وسجائر..القومي للطفولة والأمومة ينقذ رضيعة الاسماعيلية من والدها

القومى للطفولة يدين قيام شاب بالتحرش والاعتداء الجنسي بحق عدد من الفتيات والأطفال

القومي للطفولة يشكر وزارة الداخلية لسرعة استجابتها لبلاغ نجدة طفل البلكونة

تحرير محضر وانتداب محامٍ.. الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ الطفلة مكة من تعذيب أبيها

القومي للطفولة والأمومة: لا تهاون في المساس بحقوق الأطفال

ترشيحاتنا

ننشر أسباب رحيل رمضان صبحي من الأهلى إلي بيراميدز

السر وراء موت البعض بفيروس كورونا وتعافي آخرين

صحيفة كويتية: لم يتم بحث عودة الأطباء والمهندسين إلى البلاد

تدهور الحالة الصحية لـ فيروز

بعد اللقاح الروسي.. استشاري سعودي: انتهاء مرحلة الرعب من فيروس كورونا

مش عايزة آخد طريق الغلط.. ممثلة شابة تبكي: محتاجة شغل ومحدش بيساعدني.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل؟.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير بثلاثة إطلالات مختلفة.. صور

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو

علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها