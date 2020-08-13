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ثقافة

في ختام عروض السيرة الهلامية.. وزيرة الثقافة تقف دقيقة حداد حزنا على رحيل سناء شافع

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اختتم العرض المسرحى السيرة الهلامية لياليه على المسرح المكشوف بالاوبرا وبدا بالوقوف دقيقة حداد حزنا على رحيل الفنان والمخرج القدير سناء شافع وذلك بحضور  الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح .
 
فى البداية عبرت عبد الدايم عن اسى الوسط الفنى والثقافى لفقدان سناء شافع احد ايقونات المسرح المصرى ، واضافت ان مسرح الدولة مستمر فى تقديم المعالجات الابداعية للعديد من قضايا المجتمع بهدف خلق طاقات ايجابية تنعكس على الوعى والادراك العام خاصة الشباب والاجيال الجديدة ، واضافت ان عر ض السيرة الهلامية تناول قضية الثأر والانتقام التى تعد احد الموروثات السلبية فى صعيد مصر مبرزا خطورتها فى قالب غنائى كوميدى واشادت باداء ابطاله ، كما اثنت على الالتزام الجماهيرى بالتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا مثمنة الإقبال على الفعاليات المتنوعة التى انطلقت مع عودة  الأنشطة وزارة الثقافة .
 
عرض السيرة الهلامية من انتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان شادى سرور ومن اخراج محمد الصغير وبطولة محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصرى، حسن عبدالله، رامى عبدالمقصود، بلال على، مصطفى السعيد، مها حمدى، محمود سليمان، ومن تأليف موسيقى محمود وحيد، وديكور مصطفى حامد، وأزياء هبة مجدى، وتعبير حركى سمير وجوليا، ومن تأليف الحسن محمد .
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