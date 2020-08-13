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فن

صابرين تنعى سناء شافع.. شاهد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:05 ص
سناء شافع
سناء شافع
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مصطفى كرم
نعت الفنانة صابرين الفنان الكبير سناء شافع الذي وافته المنية ظهر أمس، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض. 

ونشرت صابرين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة للراحل، معلقة عليها "الله يرحمك الاستاذ سناء شافع انا لله وانا اليه راجعون". 


وغيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.



وشارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

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