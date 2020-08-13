الأهلي مثل الأهرامات.. محمد عبدالله يعلق على قرار رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

علق محمد عبدالله، نجم الأهلي والزمالك السابق، على انتقال رمضان صبحي نجم الأهلي، المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، إلى فريق بيراميدز عقب انتهاء عقد إعارته مع الأهلي. إعارتهالأهلي.





وأكد محمد عبدالله، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت 1"، أن رمضان صبحي هو الخاسر الأكبر من الرحيل عن الأهلي، مؤكدا أن هناك أمورا لا تقدر بمال مثل حب وعشق جماهير الأهلي.









وأضاف أن الأهلي مثل أهرامات الجيزة وليس نادي استثماري متسائلا " هل ممكن نصحى منلاقيش الهرم "





وتابع أن فريق الاهلي اعتاد طوال تاريخه على مثل تلك الظروف، ولكن تمكن من تخطيها، قائلا "الأهلي بمن حضر".





أما عن الدوري، فأكد أن الأهلي يعد متوجا ببطولة الدوري المصري هذا الموسم، مشيرا إلى أن الفريق متقدم بـ 20 نقطة عن أقرب منافسيه، ومن الصعب اللحاق به.



