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أخبار العالم

وزيرة الجيوش الفرنسية في بيروت للإشراف على وصول المساعدات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:51 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تصل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة تستمر إلى يوم غد الجمعة، حيث من المتوقع أن تُشرف على وصول المساعدات الفرنسية على متن حاملة الطائرات المروحية "تونير".

وبحسب بيان صادر عن مكتب الوزيرة أمس الأربعاء، ستستقبل فلورانس بارلي حاملة الطائرات المروحية الفرنسية "تونير"، التي ستكون محمّلة بالمساعدات الطبية والغذائية منها القمح.

وذلك بالإضافة لمواد بناء لمساعدة الشعب اللبناني بعد النكبة التي تعرض لها في الرابع من أغسطس على إثر انفجار مرفأ بيروت.

كانت حاملة الطائرات المروحية انطلقت من مرفأ مدينة تولون جنوب فرنسا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها قرابة 700 جندي ضمنهم 350 عنصرا من القوات البرية بالإضافة لفوج من الغواصين التابعين للبحرية الوطنية، بهدف التأكد من عدم وجود حطام يصعب الوصول إلى المرفأ، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وبالإضافة للمساعدات المخصصة للشعب اللبناني سيسلم الجيش الفرنسي 75 ألف حصة مؤن عسكرية للجيش اللبناني.

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