بعض الأشياء لا تتغير.. الأهلي يشيد بالمباراة الودية لافتتاح الاستاد

أشادت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي بالأداء الرائع للاعبي الأهلي القدامى المشاركين في المباراة الودية التي أقيمت احتفالا بافتتاح استاد الأهلي.





ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على انستجرام مجموعة من الصور للاعبين أثناء احتفالهم بإحراز عدد من الأهداف، معلقة "بعض الأشياء لا تتغير مهما مر عليها الزمن #يلا_يا_اهلي".





وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنهى إجراءات الحصول على حق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عامًا كملعب رسمي له.









وهنأ فيفا، النادي الأهلي، بتدوينة عبر الحساب الرسمي للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مُرفِقًا بها صورًا للاستاد الجديد، وقال: "تهانينا للشياطين الحمر على افتتاح الملعب الجديد".



