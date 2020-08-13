المصل واللقاح: اللقاح الروسي لم يخضع لجميع تجارب السلامة والأمان "فيديو"

أكد الدكتور أمجد الحداد ، رئيس مركز المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، أن اللقاح الروسي الجديد، لم يمر بكل مراحل التجارب السريرية، وهم ثلاث مراحل، لافتا إلى أنه تم إنتاجه في سرية، دون الكشف عن كل جوانب السلامة الخاصة به.





وأضاف الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية، لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم اختبار اللقاح الروسي بنسبة 10% فقط، من إجمالي التجارب السريرية، والتي تتكون من ثلاث مراحل، موضحًا أنه لم يمر سوى بمرحلتين فقط من الاختبار.





وأشار رئيس مركز المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إلى أن المرحلة الأولى تعرف بمرحلة سلامة الدواء، والثانية تتضمن تجارب سريرية على بعض المرضى، والتي لم تتم سوى على بعض العسكريين الروس، وابنة الرئيس بوتن، وهو عدد قليل لإثبات سلامة اللقاح.





وأوضح "الحداد" أن المرحلة الثالثة من تجربة اللقاح، يجب أن تتضمن تجربته على الآلاف من البشر، حتى يمكن القول إن اللقاح فعال وآمن.





ولفت "الحداد" إلى احتمالية أن يكون إطلاق هذا اللقاح الروسي ما هو إلا سبقًا اقتصاديًا روسيًا فقط.