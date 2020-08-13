بنشر صورته في الخامسة.. رد ناري من أوباما على ميدو حول رحيله عن الزمالك

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منتصر الرفاعى

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه " أوضة اللبس" الذى يقدمه على شاشة النهار أن يوسف أوباما يرفض التجديد للزمالك ويماطل في عقد جلسة تمديد تعاقده، الأمر الذي تسبب في أزمة داخل الفريق الأبيض بالمباريات الرسمية الأخيرة لما يمثله اللاعب من ثقل داخل التشكيل الأساسي.

وردّ أوباما على تصريحات مدربه السابق أحمد حسام ميدو الذي تولى تدريب الزمالك في ولايتين بنشر صورة له عبر ستوري إنستجرام وهو فى سن الخامسة مرتديا تي شيرت الزمالك ليؤكد لمتابعه عدم رحيله عن القلعة البيضاء التي تربى فيها.

وغاب اوباما عن مباراتى الزمالك أمام المصري البورسعيدي التي فاز بها بهدف محمود علاء المؤجلة من الجولة الرابعة عشر للدوري وكذلك لقاء الاتحاد السكندري الأخير المؤجل من الجولة الثامنة عشر للبطولة والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق. ويعد يوسف اوباما من أهم الأوراق الرابحة التى يعتمد عليها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض فى جميع البطولات التى توج بها الفارس الزمالك فى الموسم الأخير بجانب المنافسة على القاب الموسم الحالى . رد يوسف إبراهيم أوباما ، صانع ألعاب الزمالك، بقوة على تصريحات أحمد حسام ميدو نجم الفريق الأبيض وتوتنهام الإنجليزى السابق حول تصريحات الأخير بشأن رفض اوباما تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

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