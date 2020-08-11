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رياضة

أزمة جديدة في الأبيض.. ميدو: أوباما يرفض التجديد للزمالك

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:59 م
يوسف أوباما
يوسف أوباما
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حسام الحارتي
أكد أحمد حسام ميدو، أن إدارة الزمالك تواجه أزمة في تجديد عقد ثنائي الفريق يوسف أوباما وحازم إمام، موضحا أن هناك حالة استياء داخل إدارة النادي بسبب مماطلة اللاعب في التجديد.

وقال "ميدو"، أثناء برنامجه "أوضة اللبس"، عبر شاشة قناة "النهار"، "مشاركات أوباما مع الزمالك ستكون قليلة خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة ملف التجديد للاعب ومماطلة اللاعب في تجديد عقده".

وأضاف "غياب أوباما عن مباريات الزمالك يتسبب في أزمة كبيرة نظرا لأن اللاعب يلعب بمركز عشرة ويقوم بالربط بين لاعبي الوسط والهجوم وهو الدور الذي فقده الفريق الأبيض في مباراتي المصري والاتحاد ويحاول باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تجهيز بديل ليوسف أوباما وقام بتجربة أحمد سيد زيزو بهذا المركز تحسبا لفشل مفاوضات التجديد مع أوباما".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 أمس في الدوري الممتاز.
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