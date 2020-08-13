المقاولون العرب يسعى لخطف وصافة الدوري مؤقتًا أمام سموحة





ويسعى فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والارتقاء إلى وصافة الدوري مؤقتا، خلف الأهلي متصدر الترتيب.





في المقابل يطمح سموحة لخطف الثلاث نقاط من ذئاب الجبل، للأقتراب خطوة من المربع الذهبي.





ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس بـ 25 نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، أسوان مع نادي مصر في تمام الرابعة عصرا.

يحل فريق المقاولون العرب ضيفا على نظيره سموحة اليوم، الخميس، في تمام، السادسة والنصف مساء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الممتاز.