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اقتصاد

وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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أ ش أ
زار وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، بهدف التعاون في تنفيذ برنامج لتحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد الخاص بالمنطقة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات الخاصة المقدمة للمستثمرين.

وذكر بيان للمنطقة الاقتصادية، اليوم الخميس، أنه تم - خلال الزيارة - بحث تقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة العاملين بمنفذ الشباك الواحد بالإضافة إلى العمل علي ميكنة كافة الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات.

وقام باستقبال الوفد اللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الجمارك والضرائب.

‎ وقد قام الوفد بعمل جولة تفقدية لكافة المكاتب الداعمة المتواجدة بمقر الهيئة بالعين السخنة (مقر خدمة المستثمرين) والتي تقوم بتقديم الخدمات الخاصة بالتأسيس وإصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لتنمية المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية وذلك للوقوف على مدى مستوى الخدمات والإجراءات التي يقدمها منفذ الشباك الواحد في إصدار التراخيص وتسجيل الشركات.

وخلال الزيارة، قال مستشار رئيس الهيئة للضرائب والجمارك إن المنطقة الاقتصادية تعمل دومًا على تحسين مستوى تقديم الخدمات والإجراءات للشركات الراغبة في الاستثمار في المنطقة بحكم قوانينها التي كفلت لها الاستقلالية في اتخاذ القرار بما يخدم أهداف الاستثمار والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار.

من جهته، أكد الدكتور رفيق عباس رئيس الفريق الاستشاري المنفذ للبرنامج على ضرورة تبسيط الإجراءات والخدمات للوصول إلى رفع كفاءة الأداء وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي من شأنه تحقيق خطط التطوير والذي يمثل أحد أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر. 

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم سبل الدعم المؤسسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال المساهمة في الوحدة الفنية المعنية بتطوير الإطار التنظيمي ومواءمته مع المعايير الدولية، وتقديم مساعدة فنية لنظام الشباك الواحد وإجراءات الأعمال، مما يساهم في تسريع عملية إصدار التراخيص والموافقات.
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