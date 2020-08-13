15 أغسطس.. آخر موعد لتقديم أوراق التصالح في مخالفات البناء بـ الأقصر

، تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن التابعة للمحافظة بشأن تكثيف التواصل والإعلان بكافة الوسائل وتوعية المواطنين بأن آخر موعد لقبول سداد نسبة 25 % جدية التصالح في مخالفات البناء هو 15 أغسطس الحالي ،

وشدد علي أنه سيتم تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات لمن لم يقم بسداد 25 % من قيمة المخالفة كجدية تصالح.

كما أكد محافظ الأقصر علي تسهيل الإجراءات والتيسير علي المواطنين، والعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لكافة العاملين بالمنظومة حتي يتسني قبول أكبر عدد من الطلبات وسيتم تنفيذ الإزالات بعد الفترة المحددة لمن لم يقم بسداد نسبة جدية التصالح المشار إليها.

وأضاف "ألهم"، أن الدولة حريصة على إنجاز هذا الملف، ولا تهاون مع المخالفين، مشيرًا إلى توجهات الدولة بالتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.





وأشار محافظ الأقصر، إلى أن المراكز التكنولوجية بكافة مراكز المحافظة تعمل بشكل مستمر ومنتظم لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء وحتى انتهاء الموعد المحدد لاستلام الطلبات والمقرر له نهاية شهر سبتمبر المقبل.







