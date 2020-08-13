15 أغسطس.. آخر موعد لتقديم أوراق التصالح في مخالفات البناء بـ الأقصر

وجّه المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن التابعة للمحافظة بشأن تكثيف التواصل والإعلان بكافة الوسائل وتوعية المواطنين بأن آخر موعد لقبول سداد نسبة 25 % جدية التصالح في مخالفات البناء هو 15 أغسطس الحالي ،
وشدد علي أنه سيتم تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات لمن لم يقم بسداد 25 % من قيمة المخالفة كجدية تصالح.
كما أكد محافظ الأقصر علي تسهيل الإجراءات والتيسير علي المواطنين، والعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لكافة العاملين بالمنظومة حتي يتسني قبول أكبر عدد من الطلبات وسيتم تنفيذ الإزالات بعد الفترة المحددة لمن لم يقم بسداد نسبة جدية التصالح المشار إليها.
وأضاف "ألهم"، أن الدولة حريصة على إنجاز هذا الملف، ولا تهاون مع المخالفين، مشيرًا إلى توجهات الدولة بالتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.
وأشار محافظ الأقصر، إلى أن المراكز التكنولوجية بكافة مراكز المحافظة تعمل بشكل مستمر ومنتظم لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء وحتى انتهاء الموعد المحدد لاستلام الطلبات والمقرر له نهاية شهر سبتمبر المقبل.