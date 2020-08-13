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رياضة

برنامج تأهيلى لثلاثى الزمالك شيكابالا وفتحى وجمعة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:43 م
شيكابالا
شيكابالا
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ، برنامجا تأهيليا خاص للثلاثي شيكابالا وعبدالله جمعة ومصطفى فتحي وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

 وحرص الجهاز الفني للزمالك على اكتفاء الثلاثي بحصة تدريبية بجيمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في إطار برنامج موضوع لتجهيز الثلاثي بالشكل الأمثل استعدادًا للفترة المقبلة .

وتلقي رباعي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي، إشادة قوية من عمرو عبدالسلام مدرب الحراس وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

جاء ذلك في ظل ظهور وتألق الرباعي بشكل قوي خلال أدائهم الحصة التدريبية الخاصة بهم. وخاض الرباعي فقرة تأهيلية لمدة دقائق معدودة تحت إشراف عبدالسلام ، أعقبها تدريبات فنية قوية ركز خلالها المدرب على سرعة رد الفعل كذلك التعامل مع الكرات القريبة .

 ويستعد الفريق لمواجهه مصر المقاصة يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة ال١٩ لبطولة الدوري الممتاز.

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